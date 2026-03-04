Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.
Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.
Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.
Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.
Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.
