Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
През трите дни на форума (5–7 февруари) националният щанд на страната ще представя богатото разнообразие на българските туристически продукти – зимен и летен туризъм, културно наследство, СПА и уелнес туризъм, балнеология и други специализирани туристически оферти. Българският щанд традиционно се радва на засилен интерес от страна на турските посетители и професионалисти в туризма, което допринася за задълбочаване на бизнес връзките между двете страни, увеличаване на туристопотока и повишаване на разпознаваемостта на българските дестинации.
Участието е част от дългосрочната стратегия на министерството за утвърждаване на България като целогодишна дестинация на ключови международни пазари, какъвто е Турция – стратегически важен пазар, който показва устойчив ръст в туристопотока към България през последните години. По данни на НСИ за периода януари – ноември 2025 г. са отчетени над 252 хил. регистрации на турски туристи в местата за настаняване, което е ръст с 64,2% спрямо същия период на 2024 г.
В изложението тази година участват 16 представители на туристическия сектор – водещи туроператори, хотелиери и общински туристически организации, които ще представят своите продукти пред потенциални партньори, медии и туристи.
