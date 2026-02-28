Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия Изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите, които оперират в засегнатите направления. Координацията с българските дипломатически и консулски представителства на място е непрекъсната.

В тази връзка Министерството на туризма изиска от туроператорите в максимално кратък срок актуална информация относно организираните пътувания, туристическите групи и индивидуалните клиенти, които към момента се намират в засегнатите държави, планираните отпътувания в следващите дни, както и предприетите от тях мерки за гарантиране сигурността на пътуващите.

Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката "Пътувам за, използвайки бутона "Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo .

Обръщаме внимание, че външно министерство не препоръчва пътувания до държави в региона предвид динамичната и непредвидима обстановка. Към Министерството на външните работи е сформиран кризисен щаб, който следи развитието на ситуацията.

Припомняме, че днес служебният министър Надежда Нейнски увери, че МВнР в е контакт с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона, разполага с подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта и със сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона. Нейнски увери, че България е в готовност да евакуира свои граждани, намиращи се в района на конфликта.