Министерството на туризма започва проверки срещу нерегламентираната екскурзоводска дейност
©
По време на срещата страните се обединиха около тезата, че са необходими законодателни промени, които да позволят актовете и глобите за нелоялни екскурзоводски практики да се налагат и събират на място, в тази връзка и за разширяване правомощията на контролните органи на МВР по Закона за туризма. Беше обсъдена възможността за засилване на съвместната работа между Министерство на туризма и екскурзоводските организации с КЗП.
В резултат на проведената среща беше постигнато съгласие за изпращане на писма до дипломатически мисии у нас с информация за изискванията на българското законодателство при упражняване на екскурзоводска дейност - като превантивна мярка. Обсъдена беше и възможността за поставяне на информационни табели на граничните пунктове, както и идеята за провеждане на информационна кампания за това как да ползваме екскурзовод в България, включително чрез разпространение на материали в туристическите информационни центрове и знакови туристически обекти.
В дискусията по време на срещата от КЗП подчертаха, че проверки от тяхна страна се извършват както по сигнали, така и сезонно, като се санкционират лица, напр. без необходимата екскурзоводска карта, включително чужденци, които практикуват тази професия нелегално. От институцията предложиха разширяването на контролните функции да обхваща и самите туристически обекти, които да носят отговорност при допускане на нелоялни практики.
Представителите на екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи от нелицензирани водачи и настояха всяка група да бъде водена от местен, регистриран екскурзовод като гаранция за качество и контрол.
След Нова година предстои нова среща за уточняване на конкретните механизми за взаимодействие между държавата, представените на срещата институции и бранша за изготвяне на график за регулярни проверки.
Министерството на туризма заявява готовност за продължаване на диалога с бранша и контролните институциите с цел по-добра защита на туристите, на туристическия бизнес и утвърждаване на качеството на туристическите услуги в България.
Още от категорията
/
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
10:31
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорбанов с първи думи след напускането на партията
22.12
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Меглена Плугчиева: Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост
22.12
Работодателите към президента и омбудсмана: Искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
22.12
Премиерът Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.