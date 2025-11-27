Правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност. Това написаха в позиция от Министерството на здравеопазването относно проявената агресия към служители.Публикуваме целия текст без редакторска намеса:"През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност.Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния.Обръщаме внимание, че само ден по-рано в София се проведе протест срещу насилието над жени. Но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат.Министерството на здравеопазването стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.Категорично осъждаме всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват. Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин".