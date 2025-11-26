Една от точките на днешното заседание на правителството е решението за отпускане на средства за коледни надбавки за пенсионерите.Предвижда се възрастните хора, с пенсии до 638 лева, да получат по 120 лева допълнително към декемврийските си пенсии. Нужни са около 64 млн. лева, които ще дойдат от бюджета на НОИ.Изпалащането на коледни надбавки тази година е по предложение на ГЕРБ–СДС, "БСП - Обединена левица" , "Има такъв народ" и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".