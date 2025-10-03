Даниел Митов пътува към Бургас заради тежкото положение по Южното Черноморие. Това съобщиха на брифинг от МВР.
Там той ще координира работата на общинските кризисни щабове, уточниха институциите.
"Издирва се 1 човек на "Елените", който е работник, багерист, но все още информацията не е потвърдена и не е сигурна, най-вероятно ще бъде вярна. Към момента няма данни за други бедстващи хора в района, всички са евакуирани на време", коментира Тони Тодоров - зам.-министър на МВР.
