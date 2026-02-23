Емил Дечев.
"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър
Той изложи и причините за своето предложение.
По думите му първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотвратяването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик.
Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция - реагира на "провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година".
"Реакцията беше бавна, некачествена и неефективна. Това доведе до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други твърди предмети, като по този начин действията застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители", добави Дечев.
Третият аргумент по думите на Дечев е изчезването на висшето професионално ръководство след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа "Петрохан“.
"Следващ аргумент - установих, че главният секретар, който заема най-висшата професионална длъжност в системата и трябва да бъде пример, не е заплащал наложени глоби по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос по отношение на всички ръководители в министерството и след традиционното изтичане на информация, всички пет глоби бяха платени - около половин до един час след излизането на тази информация", каза още министър Дечев.
Министър Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
©
Още по темата
/
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
15:36
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:23
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
09:27
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Още от категорията
/
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
20:18
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
17:03
Министър Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на здравеопазването
15:50
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
15:17
Проф. Кьосев: Част от избирателите на "Възраждане" се преляха към Радев, защото търсят по-умерена позиция
15:17
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
15:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.