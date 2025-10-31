Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията, коментира влизането на концерна "Райнметал" в България.
"Действително многозначителна геостратегическа крачка и то в правилната посока. Сключването на договора за построяването на двата завода е едва първата стъпка в това стратегическо партньорство. Освен новите работни места, очакваните печалби от 50 млн. евро на година, за нас беше необходимо да осигурим на първо място непрекъсваемост на процесите. Това ще помогне и на други сектори в икономиката, като например металургията", каза министърът пред БНТ.
Дилов говори и за приноса на президента Румен Радев за сключването на сделката.
"Всяка подкрепа е добре дошла, особено когато говорим за такива стратегически инвестиции в размер на 1 млрд. евро".
Министърът на икономиката и индустрията отговори дали днешното решение на парламента да се спре износът на дизел и авиационно гориво е сигнал за проблем и недостиг на гориво в държавата.
"Това не означава, че има проблем. Това означава, че приоритет за нас е местният пазар. Няма недостиг на гориво в България. И това може да се провери лесно по цените. Имаме горива за месеци напред", каза той.
Според Дилов влизането в еврозоната трябва да бъде повод за оптимизъм.
"Присъединяването на България към еврозоната е стратегически процес, който трябва да бъде посрещнат с оптимизъм, а не със страх. Защото от какво се страхуваме? От по-високи доходи, по-висок размер на преките чуждестранни инвестиции или от по-малко разходи за бизнеса. Държавата и регулаторните органи са си на мястото. Със Закона за приемане на еврото бяха много ясно уточнени какви са правомощията, както на КЗП, така и на НАП. Освен това, беше дадена пълна прозрачност. На дневна база се публикуват абсолютно всички цени на стоките от голямата потребителска кощница. По отношение ръста на цените, те не са свързани с еврото. В Министерството на икономиката следим на седмична база 30 фактора, които влияят върху цените на производството. И това, което наблюдаваме, е едно стабилизиране. Истината е, че имаме ръст 13,7% на работните заплати. Ръст, който е най-високият в Европейския съюз", заяви министърът.
