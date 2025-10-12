Гроздан Караджов ще посети град Варна на 13 октомври.
По време на визитата си вицепремиерът Караджов ще обсъди със синдикално представените организации на пристанище Варна бъдещото развитие на пристанищни терминали Варна-изток, Варна-запад и "Фериботен комплекс – Варна“.
След срещата е предвиден брифинг за представителите на медиите от 11:00 ч. в административната сграда на пристанище Варна, заседателна зала 1, етаж 1.
В рамките на посещението си вицепремиерът ще се запознае на място с дейността на пристанищните терминали Варна-изток, Варна-запад и Фериботния комплекс, и ще се срещне с представители на Българската морска камара.
По-късно през деня, от 15.00 часа, Гроздан Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела "Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.