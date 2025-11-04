Министър Гуцанов участва в световна среща на ООН за справяне с бедността
©
Над 8000 делегати от цял свят ще се включат в срещата, която се организира от Организацията на обединените нации. Специално обръщение направи Антонио Гутериш - генерален секретар на ООН, съобщи Министерството на труда и социалната политика.
Основна цел на дискусията е начертаването на път за глобално справяне с неравенствата и крайната бедност, както и засилено социално развитие чрез достъп до образование и качествени работни места. Специална декларация очертава приоритетите и потвърждава ангажимента на държавите участнички към трите стълба на социалното развитие - изкореняване на бедността, достоен труд и социално приобщаване.
Българския социален министър разговаря с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату, която отговаря за социалните права и уменията, качествените работни места и подготовката. През юни комисар Мънзату беше на посещение в България, където проведе среща с Борислав Гуцанов. В кулоарите на Втората световна среща за социално развитие двамата обсъдиха предизвикателствата пред България и региона и търсенето на общ европейски подход за справяне с тях.
В рамките на събитието министър Гуцанов ще направи изказване от името на България в пленарната сесия и ще вземе участие в специално събитие на тема "Засилване на трите стълба на социалното развитие — премахване на бедността, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всички, и социално включване".
Още от категорията
/
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
10:45
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
10:14
Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
08:28
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.