Иван Христанов.
"Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап", каза той.
"Няма да позволим държавата да се държи безгръбначно, когато някой се опитва да саботира държавния интерес", допълни министърът.
"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", каза Христанов и уточни, че няма да се огъне.
"Свързваха ме с мошеници, с които нямам нищо общо. Няма да се поддадем на мафиотчета и рекетьорски атаки", каза той.
Христанов отказа да даде повече детайли за сигнала, за който са информирали и ДАНС. "Работим активно с колегите от МВР, изпращаме и доклади към службите", допълни той.
Министър Иван Христанов: Има заплаха за националната сигурност на България!
©
Още по темата
/
Георги Кандев: В МВР ще работи щаб, който да координира работата на структурите на министерството по време на изборите
26.02
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
26.02
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Още от категорията
/
Премиерът: Темата за тока се политизира, сметките не са изненада. Същото е и с водата - това е заложена бомба за служебния кабинет
12:14
Националният борд започва независимо разследване на причините за потъването на кораба при Маслен нос
26.02
Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
26.02
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният премиер заявил с писмо, че не може да присъства
26.02
НАП с важно напомняне!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Виктор1
преди 47 мин.
Ако кажеш А, кажи и Б. Иначе не казвай нищо.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.