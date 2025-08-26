Иван Иванов, заедно с представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще инспектират строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци". Проверка ще има и на напредъка по път III-305.
Очакванията са лотът да бъде пуснат за движение до края на септември тази година.
Миналата седмица регионалният министър провери строителството на АМ "Европа" и заяви, че до средата на месец септември цялата ще бъде пусната в експлоатация.
По последния участък на АМ "Европа" с дължина 16,5 км, от Сливница до връзката със Софийския околовръстен път, се извършват довършителни работи.
