Министър Кирилов за починалия полицай: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо
© Булфото
Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, проведе разговори и се запозна с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.
От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен. Тази сутрин в Спешното отделение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е транспортиран с линейка. Той постъпва в Противошокова зала на университетската болница в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация.
Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, пациентът е починал.
"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения“, категоричен е министър Кирилов.
