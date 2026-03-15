Основната ни цел да е защитим българските граждани и бизнес от евентуален скок на горивата. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски в ефира на bTV.

"Ако цените на световните пазари се задържат около 80 долара за барел, това ще увеличи цената на бензиностанциите с около 1%. Не можем да намалим акцизите на горивата, защото нашите са най-ниските в ЕС", каза още той.

Клисурски коментира и таргетираните социални помощи, той каза, които ще бъдат в размер на 20 евро.

"Злоупотребата с всяко едно евро на данъкоплатците е недопустима", заяви той.