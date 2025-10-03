Даниел Митов.
"Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа. Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, утточни той.
Патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата, коментира още министърът.
Няма хора в неизвестност, категоричен бе той. "Спасени са много хора днес", допълни Митов.
Припомняме, че по-рано вътрешният министър каза, че вече жертвите след потопа в "Елените" са 3. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си.
