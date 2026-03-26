Николай Найденов обсъди напредъка по изготвянето на Стратегия за развитие на пътния сектор в България с представители на Световната банка. Документът е с визия до 2030-та година, а целта е подобряване ефективността на Агенция "Пътна инфраструктура“.
"Започнахме работа по Стратегията преди две години и бе приоритет на тогавашното правителство. Радвам се, че работата по нея не е спряла и има съществен напредък“, каза по време на срещата регионалният министър.
"Това е най-добрият инструмент за развитие на пътния сектор в страната така, както трябва, независимо кой ще управлява и най-добрата защита на пътната агенция от политически натиск в неправилната посока. Само по този начин ще се позволи на пътните експерти да работят планирано, нормално и предвидимо, което е проблем до сега в страната“, подчерта още Найденов. По думите му, ако има такава Стратегия, след 2 месеца, когато вече няма да е министър, а обикновен гражданин, ще продължи да следи дали АПИ я изпълнява или не, обясни още министърът.
В Стратегията се предвижда изпълнението на редица реформи в работата на Агенция "Пътна инфраструктура“, средносрочна визия за повишаване ефективността на пътния сектор в България, препоръки за подобряване работата на ТОЛ системата, а фокус на документа ще бъде увеличаване на приходите от използването на републиканската пътна мрежа и намаляване на разходите, стана ясно на срещата.
В хода на разговора беше отчетено доброто сътрудничество между МРРБ и Световна банка и в сферата на водния сектор, регионалното развитие и интегрираните териториални инвестиции.
В срещата участва и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Тодор Анастасов.
Още от категорията
/
Министър Христанов: За България е важен въпросът за съфинансирането на агроекологичните мерки, поради различията във финансовите възможности
17:10
Ако станете жертва на корпоративен натиск на работното място за изборите – ето към кого да се обърнете
16:40
Андрей Гюров: Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но това не е оправдание
11:51
Костадин Костадинов: Ако управляваме, сваляме санкциите срещу Русия и горивата поевтиняват с 40%
09:48
Проф. Богомил Манов: България трябва внимателно да реши за кешовия лимит, дългосрочно минусите в сивата икономика ще доминират
09:04
Гюров: Досега се прилагаха широки мерки с хеликоптерни пари, сега отделяме време за таргетиран подход
25.03
Андрей Райчев: Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90
25.03
