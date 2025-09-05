Манол Генов по време на конференция свързана с ползите при въвеждането на еврото.
По думите му последините години растат доходите на хората, но най-важното е, че производителността на труда не е адекватна на нарастването на заплатите и доходите.
Според него трябва да се преоценят механизмите на социалните пращания и така могат да бъдат спестени много разходи.
Той е оптимист за бюджет 2026 и смята, че ако има разбиране и консенсус всичко би вървяло плавно.
Министърът коментира и изисканията на европейската комисия относно зелените политики и климатичните промени.
"България не е от най-готовите страни и не може да понесе такава икономическа тежест. Ние като държава непрекъснато обясняваме в Европа, че драстичните изменения наложени при увеличен на 90% климатична неутралност до 2040 година е крайно непосилно за нас."
Според него прехода към тях трябва да е плавен и адаптиран към стандарта на българите.
