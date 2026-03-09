Ирина Щонова по време на среща с Н. Пр. Ирене Мария Планк, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия.
"Германия традиционно е най-големият ни икономически партньор. В тези месеци се надявам да работим заедно за задълбочаване на тези връзки, за насърчаване на инвестициите и за подкрепа на компаниите, които оперират на двата пазара“, подчерта Ирина Щонова. По думите ѝ сред най-големите предизвикателства в следващите месеци остават инфлационните процеси и представи част от мерките в тази сфера. Тя допълни, че ще разчита на експертите в Министерството за продължаване на започнатите дългосрочни реформи и няма да допусне забавяне на ключови проекти. В тази връзка бе обсъден и съвместният проект между ВМЗ и германския технологичен концерн "Райнметал“.
Към момента българската страна е изпълнила всички необходими действия по този стратегически проект, подчерта посланик Ирене Планк. Тя поздрави Ирина Щонова за встъпването ѝ в длъжност и подчерта, че се радва на възможността да продължат доброто си сътрудничество. Двете страни обсъдиха още предстоящото споразумение между ЕС и Меркосур, Зелената сделка и сътрудничеството в областта на инвестициите.
Министър Щонова и посланикът на Германия обсъдиха съвместният проект между ВМЗ и "Райнметал"
©
Още по темата
/
Министър Дилов за "Райнметал": Многозначителна геостратегическа крачка и то в правилната посока
31.10
Радев: Приоритет е изграждането на съвременни отбранителни способности, именно затова проведох среща с изпълнителния директор на "Райнметал" през февруари
28.10
Още от категорията
/
Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет?
17:32
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
17:06
Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен
16:41
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
15:14
Правосъдният министър предложи подкрепа за всеки магистрат, който е готов да говори за зависимостите и криминалното влияние в системата
15:13
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
13:34
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
13:32
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
11:39
Синдикат "Образование" гневно към МОН: Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти
10:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.