Министър Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
"Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към Комисията", допълни той.
Министър Станков коментира и вчерашната новина за удължаването на срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България. "След интензивни разговори българската страна успя да убеди партньорите си, че тримесечната дерогация е твърде кратка и че страната изпълнява поетите ангажименти след назначаването на специален управител", подчерта още той.
По думите му удължаването на срока е било важно заради застраховането на доставките на суров петрол, както и за осигураването на стабилност и предвидимост за работата на рафинерията, и запазването на работните места.
"До една година всички блокове в комплекса "Марица изток“ трябва да работят на пълен капацитет. Темата е обсъдена с ръководствата на държавните мини и топлоелектрическите централи", заяви Жечо Станков.
Сопред него понижаването на себестойността на електроенергията от ТЕЦ-овете ще даде възможност за по-голямо натоварване на мините и допълнителни приходи за тях.
