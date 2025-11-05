Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор "Земеделие“ в МЗХ.
Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството. Пред присъстващите министър Тахов обяви, че днес Държавен фонд "Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025. "Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, категоричен бе министър Тахов. Той съобщи, че в най-кратки срокове над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола. Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.
"В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – "Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.
Министър Тахов: До края на годината земеделците ще получат над 1 млрд. лв.
Виктор1
преди 21 мин.
Златен дъжд от пари ги вали някои земеделци. И въпреки многото пари които се изливат в земеделието 70 процента от храната ни е от чужбина. Даже не можем да се изхраним.
