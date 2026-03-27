Найден Тодоров.
"Фонд "Култура" действително беше в много тежко състояние. Опитахме се да задействаме нещата и мисля, че те вече работят и въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките н последния месец е свършена страшно много работа. Хората работят на сериозни обороти. Фонд "Култура" би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата за създаване на културни политики, в момента Фонд "Култура" е източник на скандали. Изпратил съм инспектората на Министерството на културата във Фонд "Култура" за да видят как и защо се е случило. Тъжно е, че онова, което трябва да ни донесе радост, чрез ПВУ културата да получи някакъв стимул да се възстанови, да се развива, това, което се случва в момента е точно обратното. Фондът е бил обезкървен откъм кадри, не е имало кой да работи. Към днешна дата обаче вярваме, че нещата ще се случат, въпреки всичко."
Относно това, което е заварил при встъпване в длъжност, служебният министър на културата заяви:
"Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има неслучили се неща, има проблеми, може би трябва да започна от самото Министерство на културата. Защото министерството е администраторът на процесите, които следва да се случват. То беше в някаква степен блокирано по субективно-обективни причини. Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри в Министерството на културата, освободени са над 80 души. Логично, когато влязат нови лица, А някои от тези места са и незаети в момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат и т.н. Важно е да има приемственост и институционална памет. Когато се извършат прекалено много смени на административно ниво, тогава каквото и да желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка няма кой да го извърши. Защото хората не знаят как се случва, тепърва учат какви са процесите, учението е на принципа проба-грешка."
Тодоров коментира и реформата за сценични изкуства:
"Тази система, която работи към момента отдавна вече не функционира, говорим за сценичните изкуства. Те са най-големият и най-неясният разход на МК към момента. Като най-ярък проблем в сценичните изкуства - единият е ясен - в системата има тумори, но имаме и по-голям проблем, който се видя с края на 2025 година, почти цялата система е в сериозен дефицит, огромен дефицит. Това показва, че не можем да замитаме нещата под килима и ще започне да се говори какво се случва и има ли нужда от тези сценични изкуства. Начинът, по който функционираше държавата в сценичните изкуства, доведе в крайна сметка до скандали между държавния и независимия сектор, което е абсурдно, трябва да работят в симбиоза, а това не се случва. Това доведе до идеята за реформа, която не може да се случи без парламента. Но ние сме готови с проект за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства."
Министър Тодоров: Фонд "Култура" е върнал над 5 млн. лева миналата година, а в същото време има неразплатени над половин милион договори
