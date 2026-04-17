Министърът на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов проведоха работна среща с ръководствата на Електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания, Комисията за енергийно и водно регулиране и Фонд "Сигурност на електроенергийната система“. Фокус бяха решения за поддържане на баланса в енергийната система и гарантиране на сигурността ѝ при запазване на стабилни условия за крайните потребители.

Идентифицирани бяха възможните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия в контекста на нарастваща динамика на енергийния пазар, предвид бързия ръст на инсталираните и присъединени възобновяеми източници. За осигуряване на надеждната работа на системата при съществуващия състав от конвенционални мощности бе подчертано значението на координирания държавен подход.

"Сигурността на енергийната система е основен приоритет. Важно е да запазим

ролята си на гарант за стабилността на енергийните мрежи, както в страната, така и в региона. Движим се в правилната посока с целенасочени инвестиции в мрежата и в нови мощности, гарантиращи устойчивост в дългосрочен план“, заяви министър Трайков.