Красимир Вълчев на брифинг в Министерски съвет.
"Става въпрос за три програми, които са приети през 2023 г. и изпълненията им стартират през 2024 г. Като най-значима и с най-много средства от тях Вълчев изтъкна тази за строеж на физкултурни салони и спортни площадки. "По програмата се изграждат близо 165 салона. Над 120 училища по-малко ще имаме без такива след като приключи програмата. Може би липсата на физкултурни салони е една от най-значимите ни наследени проблеми на образователната ни структура", каза той.
По думите му към момента 145 проекта са приключили, 120 все още са в изпълнение и няма нито един, който да не е стартирал.
Друг важен модул в тази програма е модернизирането на спортните площадки в дворовете на училищата. "В момента има 225 новоизградени площадки и 126 са в процес", допълни министър Вълчев.
Другата програма е с фокус върху строеж и преизграждане на училища и детски градини. Това цели преминаване към едносменен режим при учебните заведения и намаляване на недостига на места в детските градини. "Засега 3 проекта са изцяло приключили, 60 са в процес на изпълнение и за още 32 предстоят да стартират", подчерта той.
Относно програмата за санирането и модернизирането на студентските общежития, просветният министър заяви, че се изпълняват общо 32 проекта, 6 са изцяло приключили и малко над 5 милиона евро се предоставят с днешното решение на МС.
Министър Вълчев: Отпуснати са над 5 милиона евро за модернизация на студентски общежития
© Булфото
Още по темата
/
Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието
16.01
Решение: Дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2026 г.
09.01
Правителството одобри Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити
30.12
Още от категорията
/
Запрянов: Одобрен е проект за инвестиционен разход за придобиване от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс
13:06
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
11:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.