ЗАРЕЖДАНЕ...
Министър Вълчев ще отличи зрелостници от Випуск 2025
©
В награждаването ще участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Отличието се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.
На церемонията по връчване на почетните отличия е поканен да присъства и министър-председателят Росен Желязков.
Още от категорията
/
Инициират създаването на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България
12:45
Меглена Кунева: Няма как речта на Фон дер Лайен да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта
11.09
Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.