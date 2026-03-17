Атанас Запрянов пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Както знаете, Гърция пребазира една батарея "Пейтриът" в близост до нашата граница, която позволява да прикриваме и нашето въздушно пространство.
Но НАТО не е част от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Страните членки от Източния фланг не участват в тази операция" - заяви Запрянов.
Министърът уточни, че мероприятията на НАТО по подготовката ще продължат и много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО, включително авиационни.
"Това са планови учения – летателна подготовка, стрелби. Дал съм в парламента всички международни учения на наша територия по линия на НАТО и такива, в които ние участваме на чужда територия" - каза той.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през днешния ден Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва тържествено 75 г. от създаването си.
Министър Запрянов: Повишена е готовността за отбрана на Източния фланг
