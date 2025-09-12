Атанас Запрянов обяви, че в деня на инцидента с кацането на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, трите вертолета "Кугър“, които са го придружавали, не са изпитали GPS смущения.
Това стана ясно от отговора на Запрянов на въпрос на депутатът от вайло Мирчев, ПП-ДБ.
"По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч. екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори. Полетът на двата вертолета е изпълнен под ръководството на гражданските органи на ДП РВД, Пловдив Кула и Центьр за полетна информация – София“, обяснява Запрянов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
jeko
преди 35 мин.
Не е вярно.Някой кръжеше над самолета на Урсула и викаше.Тууу-туу
dkmi123
преди 51 мин.
И защо мълчахте до сега? Такива неща се казват още в момента, в който се пусне слух за нещо подобно. Иначе, до вчера - декларации, протестни ноти, лично Путин е заглушил ГПС-а... сега кво се оказа?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.