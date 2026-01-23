Атанас Запрянов им връчи възпоменателен медал "140 години от Сръбско-българската война“. Те са присъдени за принос при организирането и провеждането на научни прояви и чествания във Военната академия "Г. С. Раковски“, свързани с отбелязването през 2025 г. на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и неговата защита в Сръбско-българската война, съобщи министерството.
В приветствието си към наградените министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че възпоменателните медали се връчват за приносите им в изследването на войните, които води Българската армия в различни периоди; научните трудове, преподавателската и научноизследователската им работа. Той им благодари за участието в научната конференция във Военната академия, която беше едно от основните мероприятия в националния план за отбелязване на годишнината през 2025-а. В словото си министър Атанас Запрянов призова да не се забравя, че въоръжените сили са национален инструмент за провеждане на политика в защита на територията на страната и на нейната териториална цялост.
Той се обърна към тях с думите: "Основното, което е непреходно, и което и вие отразявате във вашите трудове, това е службата на въоръжените сили на Отечеството и защита на интересите на нашата държава. Останалото са допълнения към националните задачи. Това, като поука от историята ние, нашите командири и преподаватели, трябва да започнем да го връщаме в полезрението на нашите офицери и на командния състав. Както показа честването, благодарение и на вас и на мероприятията, които проведохме, успяхме да възстановим много спомени за тази война, да възкресим още веднъж имената и ролята на героите, на командирите, на княз Александър I Батенберг, на началника на Генералния щаб и т.н. Всичко това възпитава нашите командири и офицери в дух на родолюбие и почит към нашите герои. А това е тъканта на моралния дух на всяка войска. Без морален дух няма победа – това е истината“.
Министър Атанас Запрянов им пожела успешна година в личен и професионален план и все така да работят задълбочено, за да развиват военноисторическата наука, която е в основата на военнопатриотичното възпитание.
Слово – отговор от името на наградените произнесе академик Георги Марков от Българската академия на науките, който заяви: "Аз се радвам, че ние напомняме за славата на Българската армия и нашите деди“. "Имаме тази чест: да запознаваме нашето общество, да му напомним, че нашите деди са воювали за един свещен национален идеал - събирането на всички българи под общодържавна стряха“, каза още академик Марков и допълни, че Сръбско-българската война е първата и успешна война в защита на националния ни идеал.
