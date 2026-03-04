Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Министър подаде оставка!
Сергей Пройчев
преди 7 ч. и 4 мин.
Тази леля е отказала да пълни партийната каса на Педрохан с кеш кякво следва ами веднага вънка.На педрохан не се отказва да идва следващата еврофондовичка.
