Росен Желязков пред журналисти.
Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.
"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят.
Желязков обеща, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.
Къде къде
преди 14 мин.
Вярваме ти, Роско, ти си мъжко момиче, няма да лъжеш!
