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|Ìèíèñòúðúò êàçà ïðè êîëêî îòñúñòâàùè ùå çàòâàðÿò ó÷èëèùà
Êúì ìîìåíòà èìà çàðàçåíè ñ COVID-19 469 ó÷åíèöè è 453 ó÷èòåëè. "Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ó÷èòåëèòå ñà ìíîãî ïîâå÷å êàòî ïðîöåíò. Òå ñå çàðàçÿâàò ìíîãî ïî-÷åñòî è ñòèãàò äî ñèìïòîìè è áîëåäóâàíå", êàçà îùå òîé. È äîïúëíè: "Ñèñòåìàòà íà îáðàçîâàíèåòî íå å èçîëèðàíà îò òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà â ñòðàíàòà".
"Äîðè äà ñå ñòèãíå äî ÷àñòè÷åí ó÷åáåí ïëàí, íàøàòà öåë å äà èìà ìàêñèìàëíî ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå. Íàé-ëåñíî å äà çàòâîðèì âñè÷êè ó÷èëèùà, íî òîâà îçíà÷àâà äà æåðòâàìå ïðàâîòî íà äåöàòà íà îáðàçîâàíèå", êàòåãîðè÷åí áå Âúë÷åâ.
Ïî äóìèòå ìó êúì ìîìåíòà íÿìà ëåñíè ðåøåíèÿ, íî èìà ïðàãîâè ñòîéíîñòè, êîèòî ñà ïîäàäåíè îò ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî. "Àêî 15% îò ó÷åíèöèòå èëè ó÷èòåëèòå â åäíî ó÷èëèùå îòñúñòâàò ïîðàäè ñèìïòîìè êàòî òåçè íà COVID-19, ó÷èëèùåòî ñå çàòâàðÿ. Ðåñïåêòèâíî – 20% îò ïàðàëåëêàòà", ïðèïîìíè ìèíèñòúðúò.
Òîé îáÿâè, ÷å â ïîñëåäíèòå ñåäìèöè èìà ïîâèøåíèå íà áðîÿ íà îòñúñòâàùèòå ó÷åíèöè, êîèòî êèõàò è êàøëÿò. Ó÷èòåëèòå ãè âðúùàò è ãè îòáåëÿçâàò. "Öåëòà å âìåñòî äà çàòâîðèì 10% îò îáùèíèòå èëè îáëàñòèòå, äà çàòâîðèì ó÷èëèùà òàì, êúäåòî èìà ïðîáëåì. Â ìîìåíòà ñå âúçäúðæàìå îò öåíòðàëíî çàòâàðÿíå íà ó÷èëèùà", ïîä÷åðòà îùå Âúë÷åâ.
"Ïðåîáëàäàâàùèòå íàñòðîåíèÿ êúâ ìîìåíòà ñà çà ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå, íî òå ìíîãî ëåñíî ñå ïðîìåíÿò, êîãàòî èìà 1-2-3 çàðàçåíè, íå äàé Áîæå è ïî÷èíàëè", äîïúëíè òîé.
"Íà íèâî äúðæàâà íå ïðåäâèæäàìå öÿëîñòíî ïðåìèíàâàíå íà îáó÷åíèå â åëåêòðîííà ñðåäà. Âåðîÿòíî ùå ñòèãíåì äîòàì, àêî ñèòóàöèÿòà ñ COVID-19 ñå óñëîæíè çíà÷èòåëíî èëè â ñåäìèöèòå íà ñåçîííèòå ãðèïíè âèðóñè", êàòåãîðè÷åí áå îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êðúñòîâèùå-óáèåö êðàé Âàðíà âå÷å å êðúãîâî
08:45 / 26.10.2020
Çàòâàðÿò íîùíèòå çàâåäåíèÿ âúâ Âàðíà îò 30 îêòîìâðè
16:40 / 26.10.2020
Íîâà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî çà îíëàéí îáó÷åíèåòî!
10:36 / 26.10.2020
Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Áîéêî Áîðèñîâ å ñ êîðîíàâèðóñ
15:44 / 25.10.2020
Ìúæ îçâåðÿ – áëúñêà è ïñóâà çàðàäè ïðåðåæäàíå íà åâòèíà áåíçèíîñòàíöèÿ
12:41 / 25.10.2020
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