Георги Шарков в рамките на парламентарното изслушване на лицата, отговарящи за подготовката на предстоящите предсрочни избори, предаде репортер на ФОКУС.
По искане на ПГ на ''Възраждане'' в пленарна зала на изслушване са служебният министър на електронното управление и членовете на Централната избирателна комисия.
Шарков заяви още, че подготовката по удостоверяването на машините за гласуване за изборите на 19 април се изпълнява по график. Той информира народните представители, че към момента все още няма подписан договор между ЦИК и ''Сиела Норма'' за обслужването на машините.
"Сформирана е работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствие от Изборния кодекс. Имаме задача за изготвяне на проект на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието до два работни дни от получаване на техническото предложение на изпълнителя. Имаме машини, но изчакваме това след като бъде прописан договорът с изпълнителя и в момента, в който го получим, имаме готовност'', каза Георги Шарков.
''Работим по план. Ако възникне промяна, свързана с броя на машините, ще се съобразим и ще се адаптираме. Няма никакъв проблем - движим се по график“, увери служебният министър.
Шарков допълни, че преди изборния ден устройствата ще преминат през стандартните проверки в Института по метрология, за да се гарантира, че функционират изправно. По отношение на видеонаблюдението той припомни, че изпълнението на тази задача е възложено на ''Информационно обслужване''.
"Относно тегленето на десет машини, които впоследствие ще бъдат включени в процеса на удостоверяване и тестване, процедурата включва предварителния случаен избор на машините. Тя хронологично не е свързана с избора на изпълнител, тъй като машините са държавна собственост и от предоставения списък избираме 11 528 машини, които ЦИК има намерение да използва за изборите'', обясни той.
