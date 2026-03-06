Сергей Игнатов по време на парламентарен контрол в Народното събрание.
По думите му отстраняването на тези педагогически специалисти не решават проблема.
"Прокуратурата е сезирана по случая и е взела мерки. Имаме случай на продължаващ тормоз и насилие над едно дете. На дадения етап, когато получи резултатите от прокуратурата, МОН ще се намеси", обясни той, като отбеляза, че е възможно, когато това се случи той вече да не е на поста министър.
"Случаят "Билигин" може да бъде регистриран всякъде, дори да излезе от пределите на училището", добави Игнатов.
Министърът на образованието за случая "Билгин": МОН чака резултати от прокуратурата, за да се намеси
