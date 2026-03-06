Сподели close
По информация на директора на училището в Нова Махала, където е учил, самоубилият се 18-годишен Билгин, са предприети административни действия за прекратяване на трудовите правоотношения с част от педагогическите специалисти, свързани със случая. Това съобщи министър Сергей Игнатов по време на парламентарен контрол в Народното събрание. 

По думите му отстраняването на тези педагогически специалисти не решават проблема. 

"Прокуратурата е сезирана по случая и е взела мерки. Имаме случай на продължаващ тормоз и насилие над едно дете. На дадения етап, когато получи резултатите от прокуратурата, МОН ще се намеси", обясни той, като отбеляза, че е възможно, когато това се случи той вече да не е на поста министър.

"Случаят "Билигин" може да бъде регистриран всякъде, дори да излезе от пределите на училището", добави Игнатов.