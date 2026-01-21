Атанас Запрянов в рамките на изслушване в парламентарната комисия по отбрана.
Въпросът дойде от народният представител Ивелин Първанов от ПГ на "Възраждане", който гласеше "дали има вероятност български военни да участват в учението на силите на НАТО в Гренландия".
По-рано днес премиерът на Гренландия Йенс-Фридрих Нилсен заяви, че населението и властите на арктическия остров трябва да започнат да се подготвят за евентуално военно нашествие, дори ако това остава малко вероятен сценарий. Изявлението на Нилсен е цитирано от Bloomberg.
Министърът на отбраната: Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия
