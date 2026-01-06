Атанас Запрянов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Запрянов отбеляза, че през миналата година са провели 24 конкурса и са одобрили на служба 1300 души.
"Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона", допълни той.
В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че таботят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.
"Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, заяви от своя страна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме армията
© Фокус
Още по темата
/
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
28.12
Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
24.12
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
23.12
Доц. Йосиф Аврамов: Не е изключено инфлацията през 2026 да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година
22.12
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
12:47
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна е в пика на грип А
10:53
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.