ЗАРЕЖДАНЕ...
Министърът на туризма за трагедията в Несебър: Трябва да е ясно кой издава разрешителни за подобни атракциони
© Булфото
От институцията подчертават, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия.
"Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол", се съобщава в позицията.
Министърът на туризма Мирослав Боршош заявява:
"Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.
Още по темата
Митко Павлов: В България - нито на улицата, нито в колата, нито на тротоара, нито в морето става
16:58
Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
15:05
Още от категорията
/
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
15:16
Родител: Математиката не е за всеки, в езиковите паралелки да се набляга само на основни неща, а чуждият език да бъде на преден план
15:04
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
13:06
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
11:36
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.