Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 6 градуса
- Пловдив минус 2 градуса
- Варна минус 3 градуса
- Бургас минус 2 градуса
- Русе минус 4 градуса
- Стара Загора минус 5 градуса
- Благоевград минус 5 градуса
