Бойко Борисов плашеше, че с падането на правителството рискуваме еврозоната, а Копейкин (активиран от ГЕРБ) поиска отлагането ѝ с година, от Европейската комисия ги опровергаха: "Еврото в България от 1 януари е необратимо! Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод сутрешното изказване на председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, че парламентарната им група внася проекторешение, с което парламентът да задължи Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.
"Ще има и други политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната, ще лъжат, ще опитват да абдикират от собствената си отговорност", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че идват избори и тяхната задача е да защитят правото да живеем в свободна и европейска България.
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
© Булфото
Още по темата
/
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
11.12
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Още от категорията
/
Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният метал стига до космически стойности?
14:51
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:28
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха полицейски шеф
13:14
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.