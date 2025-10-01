Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на НС.
"Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП", заяви той.
"Полицаите носят бодикамери, когато си поискат - нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма. Затова от ДБ внасяме и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ". Така Мирчев коментира случилото се с двамата служители, поискаха подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.
