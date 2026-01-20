Ивайло Мирчев в отговор на изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано.
"Ще ви кажа: позицията ни за Гренландия от днес, с която настояваме за достойно поведение на Европейския съвет на 22 януари и призоваваме правителството да заеме отговорна позиция, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Ясно е защо: смятаме, че само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност и спрямо нас самите", написа Мирчев и допълни:
"Борисов обаче, който се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена, за да не коментира по никакъв начин как и дали Радев се самоопределя по линията Изток–Запад, прати по темата Сачева да обяснява нещо за природните закони и физическата реалност, е решил днес да троли по нас. Така е, защото му показваме нагледно колко е наведен и колко снишаването по Тодор-Живковски заплашва сигурността ни".
Депутатът заяви, че скатаване не поставя България в сърцето на Европа.
"А той видиш ли вече ни бил завел там.С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията, размятвайки някакви цитати, които са му подбрали. Няма адекватна позиция нито по вътрешната, нито по външната политика, защото го е страх да не стъпи на някоя мина – да не се хареса достатъчно на Румен Радев и да не ядоса Тръмп. Така е оцелявал: с хитрини и страх. Нищо друго не знае", заключи той.
Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията!
