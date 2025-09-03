Ивайло Мирчев във връзка с визитата му в Китай.
По думите му следващата визита на Зафиров "очакваме да бъде в севернокорейската столица". "В тази ситуация особено важна е ролята на премиера, който "сам трябва да поиска оставката на вицепремиера, ако не иска унижението да продължава", допълни Мирчев.
Ивайло Мирчев и другият съпредседател на формацията Божидар Божанов коментираха и вота на недоверие.
"Ще бъде насочен към секторите "Правосъдие" и "Вътрешни работи". Изграждаме все по-активно местни структури, защото целта ни са местни избори. През следващите години нашите местни структури ще работят на терен с особено усилие, за да покажем алтернатива и на местно ниво", каза още Божанов.
