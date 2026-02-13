Това, което е изпратено е частично. Това каза в кулоарите на Народното събрание депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
"Ние сме на линия веднага да се запознаем с цялата информация. Току-що идваме от секретно деловодство, поискахме достъп, но все още документите са при председателката на парламента Рая Назарян, което е нормално", допълни Мирчев.
"Нашият натиск доведе до това Прокуратурата да изпрати нещо", каза от своя страна Божидар Божанов. "По стар милиционерски обичай - най-вероятно ще ни предсотавят частична информация", каза още депутатът от ПП-ДБ.
Според Мирчев "цялата ситуация започва да става много неудобна".
"Още първият ден се появява Сарафов, без да знае за какво става въпрос, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент и лошото е, че тази работа започва да става все по-зле. Защото стана ясно, че ДАНС са следили групата през цялото време, а тя групата си е взаимодействата с МВР на официални учения на полигон на МВР. И всичко това не прави впечатление на никой, всички се правят на приятно разсеяни...", каза още Ивайло Мирчев.
