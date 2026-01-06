Хампарцумян вика, че това било дребна работа. (на въпрос на Виктор Николаев (NOVA) за това поголовно нарушение на закона за приемане на еврото). Това написа във Фейсбук Миролюба Бенатова.
"Така преди десетина години, пак в NOVA, Хампарцумян не ми отговори как Асоциацията на банките, която е председателствал, проспа фалита на КТБ.
А още по-рано - като шеф на Булбанк, едвам го открих за коментар и едвам се преборих, по bTV да се излъчи материал с гражданин, осъдил банката.
С такива приятели на еврото и закона за въвеждането му, врагове не му трябват", пише още тя.
Facepalm
преди 1 ч. и 19 мин.
Какво пак писка тоя недоклатен трол!? Никоя банка не отказва да обменя евро. НО има лимити над които трябва заявка...
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 35 мин.
Бнките сменят без такса.Къде откацват не знам.Отказаха само на една циганка с 50к лв.Казаха може но със заявка.
