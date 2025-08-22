ЗАРЕЖДАНЕ...
Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
И сега спокойно ще се върти рефренът, че тези прокъсани колани, които са снимани и показани в съдебната зала, не са на отговорната за атракциона фирма.
Вече може да се говори всичко и да се развиват конспиративни теории за злонамерени конкуренти и какво ли още не.
Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.
Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18-годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние.
Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София.
Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.
Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата.
Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите.
Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят.
Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам.
Хората са им скъпи. Техните.
