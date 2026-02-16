Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
Да обяснят и защо единият от тримата има две входни рани.
Да бъде казано и какво, отново според експертизите, е станало в кемпера, където са били Калушев, Николай и 15-годишният Александър.
От прокуратурата йезуитски изпращат съобщения с част от заключенията на експертите, без да назовават извода, подавайки топката на журналистите да "допишат" причинно - следствените връзки, което не е работа на журналистите.
Показанията на близките на починалите, както и на други - странични свидетели, циркулират из мрежата, и всички, които се интересуват от случая, вече са ги чели.
Но тези "хвърчащи листове" не са документите в цялост.
Не са и отговор на въпросите:
- Защо в последните месеци някой от групата се е чувствал демотивиран и е приемал смъртта за изход, както е споделено в разследването от близък на този човек, по думите на криминалиста Папалезов.
Имало ли е зачестили проверки на Калушев и по какъв повод са били?
Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си?
Какво е ставало с информациите за Калушев, подадени до ГДБОП?
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:18
PR експерт: Служебният примиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
10:29
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения
14.02
Камери в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната: Хакер може лесно да влезе в личното ви пространство
14.02
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
14.02
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13.02
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
13.02
