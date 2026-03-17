ПП-ДБ обяви водачите на листите за изборите.
"Очаквам, а и вече започнаха, персонални атаки по всевъзможни линии - защо съм водач на две листи, защо съм водач там, при положение, че живея в София, защо Бургас, след като нищо не ме свързва с този град. Да бъдеш народен представител не означава непременно да си родом отнякъде или да живееш някъде. Да си народен представител означава да познаваш региона, откъдето се кандидатираш, да познаваш хората, нуждите им, проблемите. Не само да ги познаваш, но и да имаш куража, непримиримостта и находчивостта да ги разрешиш'', написа той.
Иванов заяви, че като народен представител е сторил немалко неща за района, от който е бил избран.
"Винаги съм търсил диалог с институциите и с хората на местно ниво, знаел съм кои са най-наболелите проблеми и винаги съм търсил решения! Така е ще бъде и сега. Така ще бъде и за обл. Бургас. Имам опита, имам куража и зная кое как може да се промени /ако въобще е постижимо/. Да бъда водач в родния си град и да имам възможността да работя за него за мен е чест! Да бъда водач в обл. Бургас е признание от една страна и огромен ангажимент - от друга. И аз поемам този ангажимент с цялата отговорност за тежестта му! Някои хора обичат да говорят и да работят за себе си, аз обичам да работя и да изграждам екипи. Това и възнамерявам да направя", написа той.
Мирослав Иванов е мъжът на настоящия депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова, която пък от своя страна обяви, че няма да се кандидатира за тези парламентарни избори.
