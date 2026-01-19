В последните две седмици, откакто влезе в еврозоната, България е най-бързо растящият пазар на акции в света. Това каза Мирослав Запорожанов – инвестиционен консултант и портфолио мениджър, основател на InvestPRO conference, внас водещ Ася Александрова.Според него влизането на страната в еврозоната отваря изключително много възможности. "То е като една магистрала, по която може да се движи капитал и много хубави неща в посока на България. Ние пораснахме с 20% за две седмици благодарение на тази "магистрала“ и това, че хората осъзнават еврото като инфраструктура може да донесе наистина големи ползи и съответно да подобри финансовото състояние на българина“, поясни инвестиционният консултант.Изкарването на пари и запазването им са две различни умения, подчерта той. "Хората пречупват парите като нещо, с което трябва да се сдобият, а всъщност по-важното умение е как да успеем да ги запазим, да ги накараме да работят за нас. Това много често е недоразбрано, защото хората нямат много опит в света на финансите“, отбеляза Мирослав Запорожанов.Най-добрият подход е човек да има по-широк инвестиционен портфейл. Цените на имотите ще продължат да растат с ръста на заплатите. "Според мен имотите с по-лесният избор, но хората имат нужда да погледнат и встрани“, смята инвестиционният консултант.В последните години златото става все по-търсен актив. "И големите инвеститори правят това, породено от страха, че държавите взимат твърде много заеми и харчат твърде много. Това създава определени рискове, за които хората се подготвят, инвестирайки в злато. Но това е само една малка част от всичко, което човек трябва да вземе предвид, тъй като е много по-сложно“, добави Запорожанов.На 31 януари и 1 февруари ще се проведе шестата поред конференция InvestPRO. "Ще открехнем вратата и да покажем на хората какво е възможно, ако те имат правилната нагласа, правилното поведение и правилната основа. Повечето хора дори не знаят какво е възможно и това е една от причините, поради които инвестират само в имоти или в злато, тъй като не знаят какви са алтернативите и какво костват те. Идеята на конференцията е да даде на хората този момент да си зададат правилните въпроси и да ги пречупят през личен план, за да могат да започнат да практикуват с тях. В противен случай ще бъде просто информация, която не могат да преведат практически“, обясни експертът.Обикновено хората нямат конкретен план, свързан с личните им финанси и с това, което искат да постигнем като финансови цели. "Когато нямаме стабилна основа, колкото и информация да получаваме и да се опитваме да я преработим, практически ние не можем да я пречупим, за да работи за нас. В повечето случаи хората стават реактивни на ниво информация, защото нямат стабилна основа, върху която да стъпят и да знаят, че те се придвижват стъпка по стъпка към своите цели и към постигане на това, което желаят“, допълни Мирослав Запорожанов.