Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха 50 321 дамски и мъжки облекла с обозначения на световни марки при две отделни проверки на товарни автомобили. Те са превозвали стоки от Турция през България за държави в Европейския съюз. Голяма част от "марковите“ текстилни изделия не са били декларирани.В първия случай на МП "Лесово" пристига на входящо трасе в страната на 13.11.2025 г. товарна композиция с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара 22 282 недекларирани текстилни изделия, сред които якета, спортни комплекти, блузи, панталони – всички с обозначения на защитени търговски марки.Контрабандните "маркови“ облекла на стойност около 292 000 лева (149 297.23 евро) са задържани. По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД "Митница Бургас", което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.Голямо количество "маркови“ облекла са иззети и от друг товарен автомобил с латвийска регистрация, управляван от български гражданин. Той пристига на МП "Лесово" на 17.11.2025 г. и водачът е декларирал, че превозва транзитно текстилни изделия от Турция за Унгария. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори установяват, че превозваната стока отговаря на декларираната по вид и количество, но съдържа 28 039 облекла с лога на различни луксозни марки. Те са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.