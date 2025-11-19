Митничарите от Лесово хванаха ментета на световни марки за близо 300 хил. лева
В първия случай на МП "Лесово" пристига на входящо трасе в страната на 13.11.2025 г. товарна композиция с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара 22 282 недекларирани текстилни изделия, сред които якета, спортни комплекти, блузи, панталони – всички с обозначения на защитени търговски марки.
Контрабандните "маркови“ облекла на стойност около 292 000 лева (149 297.23 евро) са задържани. По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД "Митница Бургас", което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.
Голямо количество "маркови“ облекла са иззети и от друг товарен автомобил с латвийска регистрация, управляван от български гражданин. Той пристига на МП "Лесово" на 17.11.2025 г. и водачът е декларирал, че превозва транзитно текстилни изделия от Турция за Унгария. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори установяват, че превозваната стока отговаря на декларираната по вид и количество, но съдържа 28 039 облекла с лога на различни луксозни марки. Те са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.
