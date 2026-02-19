Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори". Същият има 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори. Това написа депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова в публикация в социалните мрежи по повод назначението на Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори.
По думите й тази забрана е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР:
"Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите "да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност", написа тя.
"Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години. Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение", написа Митова и зададе няколко въпроса към Гюров:
1. Как да разчитаме на честни избори от човек, който според ЕК няма морални качества?
2. Как Премиерът ще организира избори, с човек, на който дори и Брюксел няма доверие?
3. Какво се е случило, че да се стигне до такова тежко наказание?
4. Гюров знае ли за това и въобще познава ли хората, които предлага?
"Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание. От реакцията й ще стане ясно дали това е правителство на замитането или на някаква отчетност.
Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно", заключи тя.
