2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства. Това заяви посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова в последните часове на 2025 г.Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха“ като претекст за сплашване на населението и оправдаване на социално-икономически проблеми. Бяхме по-далеч от взаимното разбирателство от всякога, но така и не срещнахме насрещния стремеж да се чуем.През многото векове на своето съществуване Русия вече е преодоляла много изпитания – сигурна съм, че тя ще се справи и с предизвикателствата на днешния ден. Нашият народ остава единен и сплотен. Твърдо вярваме в правотата на нашата кауза и ще направим всичко, за да защитим интересите на Родината си.И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречмия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа. Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история.Нека 2026 година донесе добри новини, нека бъде благополучна за всички нас. Пожелавам ви, скъпи приятели, добро здраве, щастие, сбъднати желания и много радостни моменти през новата година.